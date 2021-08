Peter Pan & Wendy, il nuovo film Disney sarà un 'The Revenant coi bambini volanti'

Il regista David Lowery in una recente intervista promozionale ha parlato del suo nuovo film, il live-action Disney Peter Pan & Wendy, descrivendolo come un "The Revenant con i bambini volanti".

Lowery, che per la Disney ha già realizzato Il drago invisibile, ha dichiarato: "Esito a usare la parola 'realistico' per descrivere il film perché la storia contiene fate e bambini volanti, chiaramente, ma quando sono andato a parlarne con lo studio ho proposto delle idee molto specifiche: la mia intenzione era quella di rimanere il più fedele possibile al materiale originale, rimuovendo gli elementi problematici sia del romanzo che del film d'animazione, e trattare la storia come se fosse The Revenant. Ho proposto proprio una cosa simile: 'Che ne pensate se facessimo The Revenant con i bambini volanti?' E stranamente rimasero colpiti. Non è una frase da prendere alla lettera, chiaramente, ma il realismo di Revenant è stata la nostra linea guida, diciamo."

Facendo seguito a questa prima dichiarazione, Lowery ha aggiunto che Peter Pan & Wendy potrebbe essere il primo film di Peter Pan ad essere girato in esterni anziché in teatri di posa, osservando che per coincidenza gran parte dei membri della troupe di The Revenant adesso sta lavorando al suo film: come il western con Leonardo DiCaprio, anche il live-action Disney è girato a Vancouver. "Ora non posso farvelo vedere", ha dichiarato il regista durante l'intervista via Zoom, "ma al momento qui seduto accanto a me c'è lo scheletro di un bambino sperduto che non ce l'ha fatta", ha scherzato.

Che i fan debbano aspettarsi un live-action Disney stranamente e sorprendentemente oscuro? Staremo a vedere. Per altri approfondimenti, guardate la prima foto di Jude Law nei panni di Capitan Uncino.