Peter Pan & Wendy, una nuova Featurette svela novità sulla storia

Peter Pan and Wendy reinventerà il racconto classico per una nuova generazione, con il regista David Lowery al timone. Il film vedrà protagonisti Alexander Molony nei panni di Peter ed Ever Anderson nei panni di Wendy.

Una nuova featurette fa luce su cosa aspettarsi dal film, in particolare per quanto riguarda l'espansione della storia classica che tutti conosciamo.

In Peter Pan and Wendy, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la casa della sua infanzia, incontra un ragazzo che riesce a volare e si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli Michael e John, e ad una piccola fata di nome Trilli, viaggia con Peter nel magico mondo dell'isola che non c'è. Lì i protagonisti dovranno vedersela con un malvagio capitano pirata, Uncino, interpretato da Jude Law.

Ecco alcuni poster dedicati ai personaggi di Peter Pan and Wendy.

Lowery durante un podcast di The Kingcast ha dichiarato: "Quando sono andato a parlare con lo studio, ho pensato 'E se rimanessimo fedeli al materiale originale, rimuovendo gli elementi problematici sia del romanzo che del film d'animazione, per poi trattarlo come The Revenant. Come sarebbe quest'ultimo film con dei bambini volanti?' E loro ne erano entusiasti. Si tratta di un film viscerale, profondo, ma è anche giocoso e pieno di magia".

Se non lo avete ancora visto, ecco qui il trailer di Peter Pan and Wendy.

Cosa ne pensate di questa nuova identità che il regista vuole dare al classico disney? Il featurette lo trovate, come sempre, in calce a questa notizia.