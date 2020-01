Peter Pan & Wendy, la Disney vuole Margot Robbie per Trilli Campanellino

The Illuminerdi riporta che la Disney avrebbe proposto alla candidata all'Oscar Margot Robbie la parte di Trilli Campanellino in Peter Pan & Wendy, nuovo remake live-action recentemente annunciato.

Tuttavia, gli insider hanno anche chiarito che al momento l'attrice sarebbe combattuta sulla decisione da prendere, e starebbe valutando come procedere. Nè Disney né la Robbie o suoi affiliati hanno commentato la notizia, ma aggiornamenti in merito dovrebbero arrivare presto dato che le riprese del film inizieranno ad aprile a Vancouver.

A differenza dei recenti The Lion King, Dumbo, Aladdin e il prossimo Mulan, Peter Pan & Wendy uscirà direttamente su Disney+ allo stesso modo di Lilli e il Vagabondo, e forse potrebbe essere proprio l'idea di saltare la sala cinematografica a "trattenere" la Robbie, che in questi anni è forse la "nuova" superstar più lanciata in assoluto in termini di popolarità e attenzione mediatica.

La prossima settimana la rivedremo sul grande schermo in Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn), nuovo lungometraggio DC Films in uscita nei cinema italiani dal 6 febbraio. La Robbie è anche candidata agli Oscar 2020 nella categoria delle migliori attrici non protagoniste, grazie al suo lavoro in Bombshell. E' la sua seconda nomination in carriera dopo quella di I, Tonya.

Per altri approfondimenti leggete l'intervista dell'attrice in cui immagina un incontro fra Harley Quinn e il Joker di Joaquin Phoenix.