Peter Pan & Wendy, David Lowery:'Un'opportunità troppo buona per lasciar perdere'

David Lowery è un grande appassionato di Peter Pan e l'opportunità di dirigere il live action Peter Pan & Wendy era troppo ghiotta per non essere colta. Il regista ne ha parlato in una nuova featurette per il film, confessando anche la preoccupazione di doversi approcciare ad un materiale di partenza così iconico.

"Peter Pan è uno dei gioielli della corona della libreria Disney. L'idea di adattarlo live action era molto scoraggiante, ma alla fine ho deciso che fosse un'opportunità troppo buona per lasciar perdere" ha dichiarato Lowery.



Jude Law interpreta Capitan Uncino e il regista ha sottolineato la performance dell'attore:"Adoro quanto sia deliziosamente malvagio questo Capitan Uncino. Questo girato ha avuto un tale impatto sull'immaginazione delle persone. Questa versione esamina perché è iniziata la faida tra loro due". Jude Law ha elogiato il lavoro del regista:"Una storia incredibile che non smette mai di stupire. Ciò che David ha fatto di straordinario è che l'ha resa più umana possibile".



Le riprese sono state un grande momento di felicità per Lowery:"Ogni giorno è stata una gioia portare questo film sullo schermo. Il nostro obiettivo era dare al pubblico che ama Peter Pan tutto ciò che vuole, con tutta l'avventura e l'azione su grande scala".



Non perdetevi il nuovo trailer ufficiale di Peter Pan & Wendy, la nuova versione cinematografica della storia di J.M. Barrie, diretta da David Lowery.