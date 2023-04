Peter Pan & Wendy, Capitan Uncino calpesta un uomo nella nuova clip del live action!

Una nuova avvincente clip di Peter Pan & Wendy è stata distribuita online da Disney e mostra tutta la malvagità di Capitan Uncino, interpretato da Jude Law, che umilia un uomo camminandoci sopra. Il film, versione live action de Le avventure di Peter Pan, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dal 28 aprile.

Nel video, un membro dell'equipaggio di Uncino si ritrova vittima del pessimo umore del pirata, acerrimo nemico di Peter Pan, menzionato proprio dal bucaniere.

Gli spari ai cardini della porta della stanza di Uncino la fanno cadere a terra e il Capitano vi cammina sopra, schiacciando il suo pirata. Mentre esce sul ponte, Uncino ordina a Spugna di far cambiare la porta. Il film è una grande opportunità per David Lowery, fan sfegatato di Peter Pan e del film Disney.



Capitan Uncino è uno dei villain maggiormente iconici nella storia della Disney. Nonostante sia un pirata assetato di vendetta nei confronti di Peter Pan, che ha causato la perdita della mano, mangiata dal coccodrillo, la versione disneyana nel Classico ha tra le proprie caratteristiche anche una vena comica che lo rende, in alcune circostanze, davvero esilarante.



Dalla clip si può notare come il lato comico, soprattutto nei duetti con Spugna, sia stato mantenuto anche nella versione live action.



Su Everyeye potete recuperare il trailer di Peter Pan & Wendy, prima di gustarvi prossimamente il film su Disney+.