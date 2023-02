Peter Pan, nella versione horror Trilli tossicodipendente con problemi di obesità

The Hollywood Reporter informa che Rhys Frake-Waterfield, regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey è già impegnato nella lavorazione di una seconda versione horror del classico Peter Pan, e nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sul progetto che riguardano in particolare Trilli, inseparabile amica del protagonista.

Nella versione dark della storia che verrà proposta da Frake-Waterfield vedremo la fatina soffrire di obesità e di tossicodipendenza. Già lo scorso anno il regista aveva annunciato che la sua casa di produzione aveva iniziato i lavori su Neverland Nightmare, un film horror nello spirito di Winnie the Pooh: Blood and Honey.



Secondo Frake-Waterfield, Trilli sarà raffigurata come una tossicodipendente obesa sulla via della guarigione, una rappresentazione completamente diversa rispetto a quella a cui il pubblico è abituato, soprattutto rispetto al Classico Disney del 1953.

Nonostante tutti conoscano il racconto conciliante disneyano, nell'opera teatrale del 1904 di Barrie, Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere, ci sono diversi passaggi macabri: il protagonista uccide i Bimbi Sperduti quando iniziano ad invecchiare e la stessa Trilli dimostra di essere un personaggio piuttosto vendicativo e geloso, tanto da cercare di far abbattere Wendy dai Bimbi Sperduti (come si vede anche nel Classico). Sul nostro sito potete recuperare il trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey.



Sinora l'idea di Frake-Waterfield di trasformare in horror racconti che nell'immaginario sono tutt'altro che inquietanti sta pagando: l'horror su Winnie the Pooh ha già guadagnato oltre 1 milione di dollari in Messico prima dell'uscita ufficiale nelle sale cinematografiche globali. Il regista ha già confermato che ci sarà un sequel.

Inoltre, è in cantiere una versione horror di Bambi.