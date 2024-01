Peter Pan horror: primo sguardo al nuovo film della saga di Winnie the Pooh Sangue e Miele

Dopo la prima foto di Pinocchio Unstrung il team composto dal regista Rhys Frake-Waterfield e Jagged Edge Productions ha svelato anche un primo sguardo al remake horror di Peter Pan.

Intitolato ufficialmente Peter Pan's Neverland Nightmare, il film si è mostrato in un primo concept art condiviso in esclusiva da Bloody Disgusting: l'immagine, disponibile in calce all'articolo, mostra una versione raccapricciante di Peter Pan, e apparirà nei titoli di coda di Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2, film di prossima uscita.

Inoltre, è stato confermato che Shaune Harrison e Paula Anne Booker-Harrison di The Prosthetic Studio lavoreranno come artisti e designer SFX di questa nuova versione diabolica Peter Pan: in precedenza, i due artisti avevano lavorato anche al design di Lord Voldemort e Mad Eye Moody di Harry Potter, ma anche a quello per diversi personaggi di Star Wars: La minaccia fantasma e L'attacco dei cloni e Sleepy Hollow di Tim Burton.

Il regista di Peter Pan's Neverland Nightmare sarà Scott Jeffrey: la storia seguirà Wendy nel tentativo di rintracciare suo fratello Michael, che è stato rapito da Peter Pan, con un cast composto da Megan Placito nei panni di Wendy Darling, Kit Green in quelli di Campanellino, Peter DeSouza-Feighoney come Michael Darling e Charity Kase come James. Le riprese si svolgeranno a maggio di quest'anno, con l'uscita nelle sale prevista per Halloween 2024.