Peter Pan and Wendy, Yara Shahidi sarà Trilli nel live-action Disney

Il cast di Peter Pan and Wendy di David Lowery inizia a prendere forma: dopo l'annuncio degli interpreti di Peter e Wendy arriva anche quello dell'attrice che interpreterà Trilli, Yara Shahidi.

Seconda stella a destra, e poi dritti fino al mattino per Yara Shahidi, che sarà Trilli Campanellino nel nuovo live-action di Peter Pan in produzione alla Disney.

Smentite dunque le voci che volevano Margot Robbie favorita per la parte, mentre devono ancora arrivare conferme ufficiali in merito a un coinvolgimento di Jude Law nei panni di Capitan Uncino (nonostante Deadline lo dia come ormai assodato).

Intanto, la pellicola diretta da David Lowery, il regista de Il Drago Invisibile e The Old Man & The Gun, che sarebbe dovuto tornare al cinema quest'anno con il film The Green Knight con protagonista Dev Patel, ha trovato la sua dispettosa fatina nell'attrice di Black-ish e Salt, e chissà che presto non possano arrivare ulteriori notizie relative al casting.

È difficile dire quanto possa mancare all'inizio delle riprese del film, vista anche l'attuale situazione sanitaria. Ad ogni modo, Peter Pan and Wendy dovrebbe arrivare sul grande schermo, e non direttamente su Disney+, anche se non conosciamo ancora una possibile data d'uscita.

