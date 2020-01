Peter Pan and Wendy, un nuovo live action in arrivo in casa Disney

Come riporta in esclusiva il sito DiscussingFilm, un nuovo remake di un film d'animazione della Disney è in rampa di lancio: si tratta di Peter Pan and Wendy, le cui riprese inizieranno in Canada il prossimo 17 aprile. Il film sarà diretto da David Lowery, autore anche della sceneggiatura insieme a Toby Halbrooks.

David Lowery, classe 1990, ha al suo attivo la regia di alcuni cortometraggi e dei film Senza santi in paradiso (2013), Il drago invisibile (2016), Storia di un fantasma (2017) e Old Man & The Gun (2018).

Il drago invisibile, il suo primo film Disney, è la storia di un ragazzino orfano di nome Pete e del suo amico Eliot, che è appunto un drago. Già in quell'occasione il regista ha lavorato con Toby Halbrooks.

Il produttore di Peter Pan and Wendy sarà Jim Whitaker e il film, così come il classico disneyano Le avventure di Peter Pan (1953), sarà basato sul romanzo di J.M. Barrie. Non è ancora chiaro se sarà prevista un'uscita nelle sale cinematografiche: già qualche mese fa si erano diffusi rumor secondo i quali questa nuova versione di Peter Pan sarebbe stata destinata direttamente alla piattaforma streaming Disney+, dal cui catalogo sono spariti Mamma ho perso l'aereo e altri film. In effetti non sembrerebbe un'ipotesi campata in aria, considerato l'alto numero di live action già in preparazione per il 2021.

In ogni caso, la Disney ha appena chiuso un anno da record e non sembra intenzionata a dormire sugli allori.