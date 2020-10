Peter Pan, Alyssa Alook sarà Giglio Tigrato nel nuovo remake live-action di Disney!

Dopo l'annuncio di Yara Shahidi come Trilli Campanellino nel nuovo remake live-action della Disney Peter Pan & Wendy, arrivano indiscrezioni sull'ingresso nel cast di Alyssa Alook nei panni di Giglio Tigrato.

The Illuminerdi ha riferito in queste ore addirittura della firma ufficiale dell'attrice indigena, che se venisse confermata a questo punto sarebbe la seconda star ad unirsi al cast. Le riprese del film, in un mondo pre-Covid, sarebbero dovute iniziare ad aprile 2020, ma al momento non è chiaro quando la produzione avrà il via libera per partire.

In precedenza era stato riferito che Jude Law si sarebbe unito al cast panni di Capitan Uncino, ma quel casting non è mai stato confermato. Ricordiamo che il film sarà diretto David Lowery, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Toby Halbrooks. Già nel 2018, Lowery aveva parlato con Entertainment Weekly della sua eccitazione per il progetto: "Ci sono molte aspettative per un film di Peter Pan perché la gente lo adora. E c'è anche il fatto che ci sono molti film di Peter Pan, e quindi voglio assicurarmi che se dovessimo fare questo film deve essere unico, e so che la Disney ha il mio stesso obiettivo."

