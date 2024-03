Peter Mullan, la star di Harry Potter attacca Kevin Spacey: 'È un vero st**'

È sempre interessante leggere le parole di un artista a proposito dei colleghi: nel corso di una masterclass tenuta in occasione di Series Mania a Lille, rinomato festival internazionale dedicato alle serie televisive, l'attore Peter Mullan ha parlato del metodo di lavoro adottato da Kevin Spacey sul set.

L'interprete di origini scozzesi ha infatti partecipato a numerose grandi produzioni cinematografiche e televisive, tra cui Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 e Gli Anelli del Potere (tra l'altro, ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente Prime Video ha annunciato la terza stagione dello show televisivo de Il Signore degli Anelli). Nella sua filmografia troviamo anche Un perfetto criminale, film del 2000 in cui ha recitato al fianco di Kevin Spacey.

Nel corso dell'evento, la giornalista francese Charlotte Blum ha intervistato Mullan, che ha potuto parlare della filosofia che, nel corso degli anni, ha guidato il suo approccio alla recitazione. Dopo essersi soffermato su uno degli aspetti più interessanti dell'essere attore, legato alla possibilità di "sederti e guardare per tutto il giorno, se lo vuoi" quello che hai realizzato di fronte alla macchina da presa, Mullan ha rievocato il comportamento tenuto da Kevin Spacey (che presto vedremo nel film italiano Il Contratto) sul posto di lavoro: "Kevin si riguarderebbe per tutto il giorno. Non si ferma mai, ca**o. Quell'uomo è uno st**".

L'intervistato ha poi proseguito: "Non facevi in tempo a finirci di girare una scena, che lui correva al monitor per rivederla. Ero solito chiedermi perché lo facesse. Dicevano "stop!" e lui correva. Mi ci è voluto un po' di tempo per realizzare che stava semplicemente controllando se l'inganno avesse funzionato, poiché era davvero finto. Tutto ciò che lo riguardava era fake, per questo riusciva a fingere". Mullan ha comunque ammesso di aver appreso molto dalle tecniche recitative di Spacey, pur ribadendo più volte di non nutrire una particolare simpatia nei suoi confronti.

