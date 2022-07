Peter va sulla luna: guardate il trailer del nuovo film animato da oggi al cinema!

Koch Media Italia annuncia che Peter va sulla luna, film d'animazione diretto da Ali Samadi Ahadi, una galattica avventura che trasporterà grandi e piccini direttamente sulla Luna, arriva da oggi al cinema in Italia in 220 sale cinematografiche.

Per quest’occasione Koch Media - che ha recentemente annunciati 4 nuovi film in uscita in Italia - ha stretto una collaborazione con l’INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica: Claudia Mignone, astrofisica e divulgatrice INAF, sarà presente in sala per parlare ai ragazzi delle osservazioni del cielo e dell'esplorazione dello spazio, soffermandosi sulle straordinarie missioni che hanno portato l’uomo sulla Luna. La Mignone per l’occasione ha dichiarato: “Diffondere la cultura scientifica è parte integrante della missione dell'INAF, con un'attenzione particolare verso il pubblico più giovane. Siamo molto lieti di portare il fascino dell'Universo nella cornice del Giffoni Film Festival, definito da Truffaut, tra i festival del cinema, il più necessario”.

Tratto dalla popolare fiaba tedesca per bambini di Gerdt von Bassewitz, Peter va sulla luna è una rivisitazione moderna diretta da Ali Samadi Ahadi, regista della fortunata serie di film Pettson and Findus. In questa storia animata per tutta la famiglia, Peter, un timido nerd, segue la passione del padre per lo Spazio: quando si accorge che Anne, la sua pestifera sorellina dotata di una fervida immaginazione, è scomparsa improvvisamente nel bel mezzo della notte, preoccupato, parte subito alla sua ricerca, ma viene catapultato magicamente nel misterioso Campo Stellato, dove scopre che Anne è stata rapita e tenuta prigioniera dal malvagio Uomo Luna. Per salvarla, Peter dovrà andare fin sulla Luna facendo squadra con un bizzarro “dream team” di improbabili eroi della Via Lattea.

