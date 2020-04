Peter Jackson vive dentro Il Signore degli Anelli: una folle teoria spiega i suoi camei

Forse non tutti sanno che Peter Jackson compare all'interno della trilogia de Il Signore degli Anelli attraverso diversi camei, ma sicuramente sono ancora di meno quelli che hanno sentito parlare della teoria secondo cui il regista interpreta sempre lo stesso personaggio.

Poiché la Terra di Mezzo di Jackson è così densamente popolata, si è rivelato abbastanza facile per il regista stesso, varie celebrità e membri della famiglia del cast e della troupe mescolarsi tra gli scenari per fugaci apparizioni pensate per riempire lo schermo di comparse risparmiando sui costi già esorbitanti. Nel corso degli anni, alcuni hanno anche ipotizzato che Jackson - che compare più di una volta - stia effettivamente interpretando un unico personaggio, che si sposta di continuo nel mondo fantasy nato dalla penna di JRR Tolkien.

Tra Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit i camei di Peter Jackson sono i seguenti:

Nel villaggio di Brea mentre mangia una carota quando Frodo e gli altri Hobbit arrivano di notte

Un soldato di Rohan nella battaglia del fosso di Helm

Su una barca con i Corsari di Umbar, al comando di altri soldati, con Legolas che gli spara con una freccia

Scappa da Smaug quando la Montagna Solitaria è in fiamme

Esce da una taverna (sempre a Brea) ne La Desolazione di Smaug

E' il padre di Bilbo (insieme alla sua vera moglie, che fa la madre di Bilbo) in un ritratto che compare a casa Baggins

Chiaramente è impossibile che Peter Jackson reciti sempre nei panni dello stesso personaggio, dato che assume le sembianze di diverse razze durante i sei film della saga. Eppure, l'uomo che si vede nel villaggio di Brea ha un nome - Albert Dreary - ed è lo stesso che fugge da Smaug, comparendo quindi sia ne Lo Hobbit che anni dopo ne Il Signore degli Anelli: il personaggio è stato inventato per i film e non appare nei libri di Tolkien, e ha una vera e propria passione per le carote. Secondo alcuni è possibile che sempre Dreary abbia partecipato anche alla battaglia del fosso di Helm, il che farebbe di lui un vero e proprio "protagonista" della storia.

Che ne pensate? Eravate a conoscenza di tutti questi camei? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti guardate il trailer originale de Il Signore degli Anelli, uscito vent'anni fa, e recuperate gli ultimi aggiornamenti sulla serie tv de Il Signore degli Anelli.