Peter Jackson vende WETA a Unity a 1.6 miliardi: la fine di un'era che ha fatto la storia

La Weta Digital, la casa di produzione di effetti speciali fondata dal regista Peter Jackson che ha contribuito a plasmare la Hollywood del 21esimo secolo, è stata ufficialmente venduta a Unity per 1.6 miliardi di dollari.

Unity, che produce il popolare motore per videogiochi omonimo, ha annunciato l'acquisizione in queste ore. L'accordo, che dovrebbe concludersi ufficialmente nel corso delle prossime settimane, offrirà alla società l'opportunità di creare maggiori contenuti, dato che l'intero team di 275 ingegneri Weta Digital si sposterà all'interno del team Unity, insieme a 'dozzine' di strumenti dell'azienda. L'acquisizione sarà completata per 1,625 miliardi dollari in contanti e azioni. Da precisare che i Weta Workshop, che realizzano invece oggetti di scena e costumi 'fisici', non sono inclusi nell'accordo.

Weta Digital è stata co-fondata dal regista de Il signore degli anelli Peter Jackson e nel corso degli anni ha lavorato ai più famosi franchise di Hollywood per grande e piccolo schermo, da Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame a Il pianeta delle scimmie, da Game of Thrones a Avatar ai recenti Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Eternals, da King Kong a Justice League di Zack Snyder. Inoltre, la Weta Digital è tornata a lavorare al mondo della Terra di Mezzo grazie alla serie tv de Il signore degli anelli sviluppata da Amazon Studios e in arrivo nel 2022.

