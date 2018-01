Peter Jackson torna in cabina di regia per un documentario sulla Prima Guerra Mondiale

Dismessi per un po’ i panni del produttore e sceneggiatore nell’ultimo progetto di Macchine Mortali , in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo dicembre, il regista che ha portato in tutto il mondo l’universo fantastico creato dasi prepara a dirigere un documentario incentrato sulla

Dalla battaglia dei cinque eserciti ad uno dei conflitti più atroci che la storia umana ancora ricordi. Peter Jackson sarà dunque impegnato nelle prossime settimane con il documentario realizzato unicamente da materiale d’archivio, proveniente niente di meno che dall’Imperial War Museum per l’ambito filmico e dagli archivi della BBC per il sonoro.

La premiere dell’opera avrà luogo presso il BFI London Film Festival di quest’anno, mentre la Trafalgar Releasing si occuperà di proiettare il docu-film nelle sale cinematografiche del Regno Unito. È stato concluso anche l’accordo che porterà il lavoro diretto da Peter Jackson sul canale BBC One e per l’occasione sarà allegato un making-of del documentario con delle sequenze che mostreranno il dietro le scene della produzione, le interviste fatte al film-maker ed, infine, uno sguardo approfondito al processo creativo e tecnico della pellicola.

Innovative saranno anche le tecnologie adoperate per la colorizzazione e la digitalizzazione in 3D di filmati mai visti prima d’ora e restaurati per l’occasione.

A seguire le parole del regista:

“Sono sempre stato affascinato dalla Prima Guerra Mondiale per via della storia della mia stessa famiglia e il centenario mi è sembrata un’opportunità unica per portare un contributo personale alla commemorazione. Volevo trovare un modo per dare nuova vita alle storie di persone ordinarie che hanno vissuto tempi straordinari”.

Jenny Waldman, direttrice della 14-18 NOW, programma culturale ufficiale del Regno Unito per il centenario della Grande Guerra, ha aggiunto inoltre il suo parere personale:

“Quando io e Peter ci siamo incontrati per la prima volta mi ha riferito che avrebbe voluto creare un pezzo di film in grado di portare in vita l’esperienza della Prima Guerra Mondiale ai giovani di oggi, obiettivo sul quale ci siamo concentrati in questa stagione del 14-18 NOW. Siamo felici di lavorare con un film-maker così eccezionale in questa produzione innovativa e di risorsa visionaria che permetterà agli studenti inglesi di tutte le scuole secondarie di vedere il film”.