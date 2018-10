Peter Jackson sul sequel di Tintin: 'Si farà, io regista e Steven Spielberg produttore'

Nel corso di una recente intervista per il suo nuovo film They Shall Not Grow Old, il regista Peter Jackson ha rivelato che ha tutta l'intenzione di realizzare il sequel di Le Avventure di Tintin: Il Segreto dell'Unicorno, film d'animazione del 2011 diretto da Steven Spielberg:

Alcuni di voi ricorderanno che all'epoca i piani erano quelli di realizzare due film, il primo diretto da Spielberg e prodotto da Jackson e il secondo con i due cineasti che si sarebbero scambiati di ruolo. A distanza di otto anni, i piani sembrerebbero restati gli stessi.

"Voglio realizzarlo" ha detto Peter Jackson. "Devo ancora scrivere la sceneggiatura, ma spero assolutamente di farlo. Lo dirigerò io e Steven Spielberg sarà in produzione. Credo che dovremmo riuscire a completarlo nel prossimo anno, due anni al massimo."

Il regista ha spiegato: "Chiariamo, non è che ci stiamo lavorando in questo preciso istante, ma ho in programma di sedermi e scrivere la sceneggiatura nei prossimi mesi. Nel 2019 dovrei riuscire a farcela."

Jackson si è anche leggermente sbottonato sulla trama del nuovo Tintin: il film di Spielberg aveva adattato tre volumi di Tintin, vale a dire Il granchio d'oro, Il segreto del Liocorno e Il tesoro di Rackham il Rosso. Con questo nuovo progetto le cose potrebbero essere diverse.

"Sì, c’è stato un periodo in cui pensavo che avremmo adattato questo o quel volume, e ad essere onesti per un certo periodo abbiamo pensato che il prescelto sarebbe stato Il Tempio del Sole. Ma ci sono così tante belle storie, voglio fare ciò che mi sento di fare. Nessuno ci impone cosa fare, devo scegliere io. Mi piace poter variare. Con Il Tempio del Sole si può finire a fare una specie di Indiana Jones, con L’Affare Girasole si può fare realizzare un thriller sul Blocco Orientale. E poi ci sono i volumi ambientati sulla Luna, che permetterebbero di esplorare lo spazio. Diciamo che il catalogo è molto ampio è c’è tantissima scelta, ma che ora come ora non so quale adatteremo."

Siete contenti di questa notizia? Vi era piaciuto il primo film? Fatecelo sapere nei commenti e restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

They Shall Not Grow Old arriverà il prossimo 14 dicembre.