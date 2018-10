Peter Jackson a lavoro sulle versioni 4K di Fuori di Testa, Meet the Feebles e Splatter

Peter Jackson sta lavorando alle versioni rimasterizzate in 4K di Fuori di Testa e Splatters - Gli Strizzacervelli, veri e propri film cult che diedero il via alla sua carriera rispettivamente nel 1987 e 1992.

La conferma arriva direttamente dal regista, che in un recente podcast con Empire ha dichiarato:

"Oggi come oggi tutto ciò che si trova di quei film è roba da Telecine degli anni '90, ovvero il meglio che si poteva avere trent'anni fa. Paragonato a ciò che si può fare oggi, hanno un aspetto davvero orribile. Nel corso degli anni non ci sono mai state delle re-release per quei film, perché il mio desiderio era quello di mostrarle al pubblico in una nuova veste, che fosse degna di nota. Dopo alcuni esperimenti, adesso finalmente sono pronte. Le nuove copie sembrano girate in 35mm, sono letteralmente fantastici. Per cui quello che stiamo facendo ora è riconvertirli in copie 4k completamente restaurate e prepararci a distribuirle."

Nel corso dell'intervista Jackson ha spiegato che Meet the Feebles subirà lo stesso trattamento: si tratta del suo secondo lungometraggio, uscito nel 1989 tre anni prima di Splatters e due anni dopo Fuori di Testa. In pratica i primi tre lungometraggi del leggendario regista neozelandese stanno per tornare in versione home-video, quindi il nostro consiglio è quello di iniziare a fare spazio nelle vostre videoteche!

Peter Jackson ha recentemente dichiarato che nel 2019 scriverà la sceneggiatura per Le Avventure di Tintin 2, mentre il suo nuovo film, il documentario They Shall Not Grow Old, è stato presentato nei giorni scorsi al Festival del cinema di Roma.