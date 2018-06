Peter Jackson smentisce: non è in lizza per la regia di un film DC

Se siete tra quelli che hanno gioito di fronte al rumor che voleva Peter Jackson in lizza per la regia di un adattamento cinematografico della DC Comics, allora resterete delusi dal leggere quanto segue.

Intervistato a riguardo, il filmaker ha negato di essere in lizza per la regia di una pellicola per la DC Entertainment ed ha fornito una motivazione più che valida sul perché non dirigerà mai una loro pellicola: "E' un rumor falsissimo. Non ho avuto alcuna discussione a riguardo. Non sono un fan dei fumetti, non li ho mai letti, quindi non sono particolarmente interessato ad adattarne uno per il grande schermo. Quindi è un rumor che non è vero".

La DC Entertainment ha numerosi progetti più o meno confermati in fase di sviluppo. Oltre a Suicide Squad 2 e Flash (e lo spin-off Birds of Prey), ricordiamo The Batman, Gotham City Sirens, Harley & Joker, il film su Joker, Green Lantern Corps., Nightwing e Batgirl tra gli altri. Inoltre la DC sarebbe intenzionata a lanciare anche pellicole scollegate dall'Universo Cinematografico principale - come il Joker diretto da Todd Phillips - tramite un'etichetta differente.

Anche se Peter Jackson ha smentito ogni sua partecipazione ad un film della DC, ipoteticamente quale personaggio vi piacerebbe vedere adattato con la sua regia?