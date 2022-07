Peter Jackson prepara un altro film sui Beatles! 'Sarà diverso da Get Back'

Dopo il grande successo ottenuto da The Beatles Get Back, distribuito in esclusiva su Disney Plus, l'acclamato regista Peter Jackson ha recentemente rivelato di essere a lavoro su un nuovo film dedicato alla celebre band di Liverpool.

Determinato a tutto pur non realizzare mai il nuovo film della saga di Tintin (scherziamo, Peter) l'acclamato cineasta della trilogia de Il signore degli anelli e di King Kong ha dichiarato a Deadline: "Sto parlando con i Beatles per un altro progetto, qualcosa che sarà molto, molto diverso da 'Get Back'. Stiamo considerando quali sono le possibilità, ma si, ho un altro progetto in cantiere dedicato ai Beatles loro. Non è esattamente un documentario...ma è tutto ciò che posso dire al momento".

Peter Jackson ha trascorso quattro anni attraverso 130 ore di audio e 57 ore di riprese video per "Get Back", che segue la realizzazione dell'album del 1970 "Let It Be" ed è stato recentemente nominato per cinque Emmy Awards. Secondo il regista, la produzione del documentario - di una durata complessiva di468 minuti (suddivisi per comodità in tre episodi da quasi tre ore ciascuno) è stata comunque meno stressante della realizzazione della trilogia Il Signore degli Anelli, i cui capitoli vennero girati contemporaneamente in Nuova Zelanda tra il 1999 e il 2000: "Non è stato un lavoro intenso come quello per i tre film de 'Il Signore degli Anelli', ma si è comunque trattato di quattro anni molto impegnativi, e con una pandemia nel bel mezzo della produzione".

Recentemente, Peter Jackson ha annunciato un nuovo misterioso film in cantiere, per il quale però non esiste ancora la tecnologia necessaria.