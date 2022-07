Peter Jackson lavora a un nuovo film ma è bloccato: non esiste la tecnologia necessaria!

Sono passati otto anni dall'uscita de Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate, ultimo lungometraggio del regista e sceneggiatore Peter Jackson, famoso per il remake di King Kong e ovviamente per la trilogia de Il signore degli anelli, ma molto presto l'autore potrebbe tornare all'opera.

In una recente intervista promozionale con Deadline, infatti, Peter Jackson ha annunciato di essere a lavoro su un nuovo film narrativo, che però al momento a quanto pare è bloccato dalle sue stesse ambizioni: stando alle parole dell'autore, il progetto non può andare avanti perché ancora non esiste la tecnologia necessaria per realizzarlo, e al momento sta lavorando per sviluppare gli strumenti necessari a trasformare la sua visione in realtà.

"Ho un grosso progetto in cantiere, un progetto davvero grosso, e intendo proprio su larga scala. Per capirci, a livello tecnico è talmente complicato che sto ancora cercando di capire esattamente come fare per svilupparlo", ha detto Jackson. “Al momento posso dire che si tratterà di un film live-action, ma per essere realizzato ha bisogno di una tecnologia che al momento non esiste, quindi ora come ora stiamo lavorando per sviluppare un tipo di tecnologia che ci permetta di andare a creare il film prossimamente. Non si tratta di un'altra epica fantasy, ma credo che sarà piuttosto interessante".

Dopo la conclusione della trilogia de Lo Hobbit, Peter Jackson ha firmato solo due film dal 2018 ad oggi, entrambi documentari: il dramma bellico They Shall Not Grow Old, che ha riportato letteralmente in vita alcuni vecchi filmati originali della Prima Guerra Mondiale, e The Beatles Get Back, dedicato alla nascita dell'album "Let it be". Sempre nel 2018, l'autore ha firmato il copione dello sci-fi Macchine mortali, diretto da Christian River, che Jackson ha anche prodotto.

