Peter Jackson e Julian Fellowes a lavoro su un adattamento de Il Vento tra i Salici

Julian Fellowes, scrittore e creatore della serie tv Downton Abbey, collaborerà con il produttore Gerald R. Molen per realizzare un adattamento per il grande schermo de Il Vento tra i Salici, celebre romanzo per bambini di Kenneth Grahame.

La Weta Digital di Peter Jackson è a bordo del progetto per realizzare la CGI per i quattro personaggi principali - Mole, Rat, Toad e Badger - che vivono lungo un fiume nell'Inghilterra edoardiana. Il progetto arriva quattro anni dopo la versione musical di "The Wind in the Willows", presentata nel Regno Unito, con musica e testi di George Stiles e Anthony Drewe. La sceneggiatura all'epoca fu scritta dallo stesso Fellowes.

Molen, che ha vinto un Oscar con Steven Spielberg per la produzione di Schindler’s List, ha assunto Ray Griggs e Richard Taylor al Weta Workshop, in coordinamento con la Weta Digital di Jackson. Le riprese si svolgeranno agli Stone Street Studios di Jackson in Nuova Zelanda, mentre Skywalker Sound progetterà tutti gli effetti sonori.

"Stiamo reclutando alcuni dei migliori attori per sfruttare i loro talenti creativi e vocali", ha detto Molen. "Non avremmo potuto sognare uno scrittore e una forza creativa migliore di quella di Julian Fellowes per lavorare con Ray Griggs al fine di dare vita ai classici personaggi del romanzo inglese, né visionari più raffinati di quelli della Weta per riprodurre l'aspetto del mondo di Grahame".

