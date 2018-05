Peter Jackson in lizza per un film DC, Flash non adatterà più... Flashpoint?

In attesa di vedere qualcosa anche da Aquaman (in arrivo a fine anno), arrivano in rete dei nuovi rumor e speculazioni dall'Universo Cinematografico DC e dai loro prossimi progetti cinematografici.

Il primo rumor viene lanciato dal sito The One Ring. Secondo loro, Peter Jackson starebbe considerando l'idea di essere coinvolto nella realizzazione della serie televisiva su Il Signore degli Anelli prodotta da Amazon, il che avrebbe senso visto che Jackson ha lavorato a tutti gli adattamenti cinematografici. Eppure, attualmente, Jackson sarebbe di fronte al bivio di una scelta: accettare il serial oppure dirigere un film della DC?

Infatti, il sito spiega che Jackson starebbe accarezzando l'idea di realizzare un cinefumetto ispirato ad un fumetto della DC per consolidare, nuovamente, la sua collaborazione da tempo con la Warner Bros. Pictures. Per ora questo resta solo un rumor e nulla di più.

E sempre parlando di voci di corridoio e di speculazioni, parliamo della pellicola dedicata a Flash. A lungo rimandato e riscritto più volte, il film potrebbe subire un'ulteriore modifica. Secondo lo scooper (non sempre autorevole) Umberto Gonzalez - che ha pubblicato un criptico tweet che trovate qui sotto - la pellicola non adatterebbe più la storyline Flashpoint, come affermato fino ad oggi, ma procederebbe in un'altra direzione. Sarà cosi?