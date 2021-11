Peter Jackson, il classico horror Splatters Schizzacervelli torna nella nuova edizione 4K

Dopo aver parlato dell'adattamento cinematografico Il signore degli anelli con i Beatles che JRR Tolkien ha bocciato sul nascere diversi anni fa, il regista Peter Jackson ha promesso l'arrivo della versione 4K di Splatters Schizzarvelli, uno dei suoi film più celebri.

In un'intervista con Uproxx, il regista ha confermato che Splatters è stato rimasterizzato in 4K e molto presto questa nuova versione del film sarà disponibile per il mercato home-video. Sicuramente una buona notizia per i fan del regista in particolare e per i collezionisti in generale, uniti dal destino comune delle pessime edizioni in DVD sgranate o delle copie pirata con le quali il classico cult è stato fatto circolare fino ad oggi.

Jackson, che ha affermato che il progetto di rimasterizzazione di Splatters è stato messo in pausa durante la realizzazione del suo documentario The Beatles Get Back, ha dichiarato: "In tutti questi anni le copie del film in commercio hanno avuto una qualità davvero un scadente, perché le versioni DVD stampate finora risalgono agli anni '90. Quindi voglio confermare che stiamo lavorando ad una rimasterizzazione digitale, che porterà la qualità al 4K. Quello che ho visto finora sembra fantastico, ma abbiamo messo in pausa il progetto per un po' mentre finivamo il film sui Beatles. Credo che, nel giro di un altro anno, la versione 4K di Splatters sarà pronta per uscire".

A proposito di 4K, guardate lo splendido nuovo cofanetto de Il signore degli anelli, che contiene tutti e sei i film della saga della Terra di Mezzo di Peter Jackson in UHD, sia in versione cinematografica che estesa.