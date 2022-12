Peter Greenaway analizza lo stato del cinema: 'Non è cambiato nulla dai tempi di Chaplin'

Il regista gallese Peter Greenaway, in occasione della riedizione in 4K di The Draughtsman's Contract ha parlato dello stato del cinema attuale definendolo non molto diverso da ciò che veniva fatto nel 1800. Secondo lui, infatti, l'arte cinematografica ha "bisogno di pensare in grande, disperatamente".

In un'intervista fatta per IndieWire, il regista ha raccontato come secondo lui non ci sia tanta differenza tra ciò che faceva con il mezzo cinematografico Charlie Chaplin e ciò che i cineasti fanno ora. "Ho sempre sostenuto che penso e credo tuttora che il cinema sia un mezzo molto conservatore. A pensarci bene, i cambiamenti e le caratteristiche del cinema sono rimasti praticamente gli stessi sin dai suoi inizi nel 1895".

Il discorso, secondo lui, tocca non solo l'evoluzione tecnologia ma anche come viene sfruttato il mezzo. "Sebbene siano arrivate nuove tecnologie, nuovi sistemi, nuove strategie, c'è un modo in cui le premesse di base di Méliès e i Lumières e Charlie Chaplin, ecc., nel lontano 1900, non sono davvero cambiate, vero?". La critica di Greenaway si aggiunge a una serie di riflessioni fatte dai cineasti sullo stato del cinema (e del suo passato) negli ultimi mesi. A dare il via a questa "moda" è stato Quentin Tarantino che ha parlato della rovina dei film anni 80.

La filmografia di Peter Greenaway è tra le più interessanti e anticonvenzionali mai viste nella storia del cinema. Per rimanere in tema vi proponiamo la nostra recensione di Einsentein in Messico, pellicola del regista gallese. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!