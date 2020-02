Da Peter Fonda a Kirk Douglas: le star ricordate nell'In Memoriam agli Oscar 2020

Come accade ogni anno, l'In Memoriam della Notte degli Oscar si rivela sempre un momento estremamente toccante ed emozionante all'interno della lunga cerimonia di consegna degli Academy Awards. Anche l'edizione 2020 non è stata da meno, accompagnata dalla performance canora di Billie Eilish, con una cover di Yesterday dei Beatles.

Tanti i nomi delle star ricordate nel video omaggio proiettato durante l'esibizione di Billie Eilish e tra queste è comparso anche Kobe Bryant, celebre leggenda del basket americano, scomparso tragicamente qualche settimana fa in un incidente con il suo elicottero privato. Bryant aveva vinto un premio Oscar nel 2018 per il cortometraggio animato Dear Basketball.

Nel corso dell'In Memoriam sono state ricordate star del calibro di Doris Day, Kirk Douglas e Peter Fonda. Tuttavia, come ogni anno, non sono mancate le dimenticanze: su tutte quella di Luke Perry, star di Beverly Hills 90210 e presente anche nel cast di C'era una volta a... Hollywood e la star Disney Cameron Boyce.



Patton Oswalt su Twitter ha sottolineato anche la dimenticanza di Sid Haig, attore noto soprattutto per il suo lavoro con il regista Rob Zombie e in generale nel cinema horror.

Dopo l'introduzione di Steven Spielberg, Kobe Bryant è stata la prima star ad essere ricordata, con accanto una sua citazione:"La vita è troppo breve per impantanarsi e scoraggiarsi. Devi continuare a muoverti. Devi andare avanti".

Dalle 16.00 potrete seguire la live sul canale Twitch di Everyeye per parlare degli Oscar 2020.