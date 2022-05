Peter Five Eight: Ecco il primo trailer del nuovo film con Kevin Spacey

A breve distanza dalla presentazione di Peter Five Eight al Mercato del Film di Cannes, oggi è stato pubblicato il primo trailer del nuovo thriller con Kevin Spacey. Come saprete, questo film segna il ritorno sulle scene di Spacey dopo anni di inattività, dovuta alla serie di accuse di molestie sessuali rivolte contro l'attore a partire dal 2017.

Il trailer in questione, che potete trovare in apertura, rappresenta il primo filmato in cui rivediamo Kevin Spacey nuovamente in azione. Difatti, in questi anni erano già stati annunciati degli altri progetti che coinvolgevano l'attore due volte premio Oscar, ma, fino ad ora, non era ancora stato rilasciato nessun video ufficiale. Ad esempio, sempre al Marché du Film di Cannes, recentemente è stato annunciato 1242 - Getway to the West con Kevin Spacey protagonista. Inoltre, lo scorso anno era anche stato pubblicata una foto di Kevin Spacey sul set de L'uomo che disegnò Dio in compagnia di Franco Nero, regista del film.

Tornando a Peter Five Eight, dal trailer notiamo che il film avrà un'anima decisamente action e non eccessivamente cupa, come, invece, sembrava suggerire la sinossi del film. Infatti, vi ricordiamo che in Peter Five Eight la protagonista interpretata da Jet Jandreau è un'agente immobiliare di successo, che tiene nascosti i propri problemi di alcolismo e il suo oscuro passato alla piccola comunità di montagna in cui si è stabilità. Tale realtà verrà appunto stravolta dall'arrivo del personaggio di Kevin Spacey, un misterioso agente al servizio di un potente capo criminale, che si infiltrerà man mano in questo ambiente per sconvolgerlo completamente, come vediamo anche nel trailer.

Infine, vi segnaliamo che tutti e tre i progetti in cui è coinvolto Spacey sono attualmente alla ricerca di distribuzione a Cannes, quindi in questi giorni potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti dal Festival.