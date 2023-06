Peter Five Eight: online il trailer del nuovo film con Kevin Spacey

È online il trailer del nuovo film con protagonista Kevin Spacey, Peter Five Eight, acquistato dalla SPI International e, dunque, in procinto di essere pubblicato dopo che le riprese sono terminate nel 2021 e nonostante le vicissitudini giudiziare del protagonista di I Soliti Sospetti.

Abbiamo riportato le parole di Kevin Spacey sul futuro della sua carriera e, in attesa di capire come si concluderanno le questioni relative alle accuse che gli sono state mosse e come il mondo del cinema e della televisione risponderanno alle decisioni del giudice, possiamo finalmente dare una prima occhiata a Peter Five Eight, film con protagonisti l’attore del New Jersey e Jet Jandreau.

Il lungometraggio seguirà Jandreau nei panni di un’affasciante agente immobiliare che si rivela essere un’alcolista tormentata e che nasconde un oscuro segreto. Il Peter interpretato da Kevin Spacey farà di tutto per ottenere informazioni sulla donna, seguendo gli ordini del suo misterioso capo.

Il film è stato girato in California e a sentire le parole del regista, Michael Zaiko Hall, Spacey è stato tutt’altro che un problema, sul set: “Lavorare con Kevin è stato un piacere, faceva ridere tutti tra una scena e l’altra e ha tirato fuori un’interpretazione che sarà una piacevole sorpresa per i suoi fan”.

Non abbiamo ancora una data d’uscita per il film che segnerà ritorno sulle scene di Kevin Spacey, intanto vi lasciamo alle parole dei produttori di Peter Five Eight a proposito dei detrattori dell’attore.