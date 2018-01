Peter Dinklage vorrebbe recitare in un film della saga di Star Wars!

La star de Il Trono di Spade,, ha espresso interesse per un eventuale ruolo nel franchise di Star Wars . La galassia lontana, lontana, ha continuato a espandersi in modo significativo da quando la Disney ha acquistato la Lucasfilm nel 2012.

Con Episodio VIII in sala e con diversi altri progetti in arrivo sempre da parte di Rian Johnson (e con gli spinoff), l'universo di Star Wars è oggi più grande che mai. Data l'immensa popolarità della serie e il successo di critica e botteghino, non c'è da meravigliarsi che ci sia una lista di star che stanno cercando di salire a bordo.

Diversi attori degni di nota hanno espresso interesse a firmare un contratto per un film di Star Wars; tra questi Andrew Lincoln di The Walking Dead e l'interprete del personaggio del Soldato d'Inverno nell'MCU, Sebastian Stan, molto somigliante a Mark Hamill da giovane.

Insieme alla regista Reed Morano e alla co-protagonista Elle Fanning, Dinklage ha recentemente parlato con Kevin Smith di IMDB per promuovere il loro nuovo film post-apocalittico, I Think We're Alone Now. Smith (che ha ottenuto un cameo in Il Risveglio della Forza), alla fine ha chiesto alla Morano se fossero vere le voci sul suo eventuale possibile lavoro ad una pellicola di Star Wars, e lei ha categoricamente smentito. Per quanto invece riguarda Dinklage, l'attore si è inserito nel discorso dicendo che lui "vorrebbe solo un ruolo!" Certo, magari stava scherzando, ma chi nn vorrebbe partecipare ad un film di Guerre Stellari?

Voi che e dite? Ce lo vedreste Peter Dinklage nel franchise? In che ruolo? Ditecelo nei commenti!