Peter Dinklage sarà The Toxic Avenger: la star di Game of Thrones nel reboot Troma!

Come riportato da Variety, Peter Dinklage sarà il protagonista del reboot di The Toxic Avenger, il celebre film scult della Troma che questa volta vedrà alla produzione la Legendary Pictures. Sceneggiatore e regista della nuova versione sarà Macon Blair che reimmaginerà la storia ambientandola ai giorni nostri.

Dinklage interpreterà quindi il vendicatore tossico, celebre protagonista del film del 1984, ovvero Toxie, l'insolito supereroe al centro della storia. In origine chiamato Melvin, il protagonista viene sfigurato in maniera orribile quando viene gettato all'interno di alcuni rifiuti tossici assumendo quindi le sembianze di Toxie. Per salvare il proprio figlio, gli amici e la comunità dalla corruzione e dall'avidità, Toxie si trasformerà quindi in un vero e proprio supereroe.

Dopo il debutto al cinema, il film originale della Troma divenne un vero e proprio cult e un classico moderno, il cui successo ispirò anche un musical, una serie di cartoni animati per bambini e un fumetto pubblicato dalla Marvel. Toxie è anche diventato una sorta di mascotte per la Troma Entertainment.

Dinklage, dopo il successo raggiunto grazie alla serie Game of Thrones su HBO, è comparso anche nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Infinity War e nel film Fox X-Men: Giorni di un futuro passato e attualmente è impegnato nelle riprese del Cyrano con la regia di Joe Wright.

Blair invece ha diretto il film Netflix I Don't Fell at Home in This World Anymore, vincitore del premio della giuria al Sundance nel 2017; inoltre, ha prodotto e partecipato al film Blue Ruin, diretto da Jeremy Saulnier.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del cult The Toxic Avenger,più una nostra intervista a Elena Mattasoglio.

Lloyd Kaufman e Michael Hertz saranno i produttori esecutivi del reboot per la Troma Entertainment che detiene i diritti di sfruttamento del franchise.