Peter Dinklage con Rosamund Pike nel cast del thriller I Care a Lot

Secondo quanto riportato da Variety, Peter Dinklage si sarebbe unito a Rosamund Pike nel cast di I Care a Lot, thriller scritto e diretto da J Blakeson, alla sua terza prova dietro la macchina da presa.

La Pike interpreterà Marla Grayson, un avvocato di assoluto successo con un talento per usare la legge a suo beneficio e a quello dei propri clienti. Ma proprio quando sembra essersi scelta il cliente perfetto per lei, presto si renderà conto che l'apparenza inganna.

Al momento il ruolo di Dinklage nella storia è avvolto dal mistero, in quanto non ci sono dettagli in merito. Le riprese del film, la cui sceneggiatura è anch'essa firmata da Blakeson, cominceranno entro questo mese. Alla produzione troviamo la Black Bear di Teddy Schwarzman e la Sugar November dello stesso Blakeson, mentre Sacha Guttenstein sarà il produttore esecutivo.

Si tratta del primo impegno cinematografico di Dinklage dopo la fine di Game of Thrones, di cui su queste pagine potete leggere la recensione del finale di serie; nel corso degli anni e per il suo ruolo di Tyrion Lannister, l'attore si è guadagnato tre Premi Emmy; nonostante l'ultima stagione dello show abbia richiesto più di un anno per le riprese, Dinklage ha avuto modo di comparire in film quali Avengers: Infinity War e come voce nel film d'animazione Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre.

J Blakeson è noto per aver portato sullo schermo i film La scomparsa di Alice Creed e l'horror fantascientifico La quinta onda con Chloe Grace Moretz.