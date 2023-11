Peter Dinklage ha guadagnato più per Hunger Games o per Game of Thrones?

Peter Dinklage è attualmente, uno degli attori Hollywood più amati nonchè uno dei migliori della sua generazione. L'interprete recentemente è comparso nel prequel di Hunger Games e moltissimi fan hanno iniziato a farsi domande sulla sua apparizione. Una delle più "pressanti" riguardava il cachet dell'attore.

La celebrità mondiale per Dinklage è arrivata grazie al ruolo di Tyrion Lannister de Il Trono di Spade che gli ha dato un riconoscimento globale. La sua interpretazione di Casca Highbottom ha molto esaltato gli appassionati che si sono chiesti quanto l'attore sia stato pagato per un ruolo di questa portata. Contro ogni aspettativi, lo stipendio di Dinklage non è stato alto come molti pensavano sarebbe stato. Secondo alcune indiscrezioni e voci di corridoio, Dinklage sarebbe stato l'attore più retribuito sul set con uno stipendio di 2 milioni.

Mentre Peter Dinklage sarebbe stato attaccato da un collega, l'attore in realtà, al momento, continua ad essere uno dei più amati, celebrati e, soprattutto, pagati. Il suo stipendio per lo spin off di Hunger Games sembra una piccola cifra rispetto al modo in cui l'attore veniva retribuito ne Il Trono di Spade. Per l'ultima stagione della celebre serie, l'attore è stato pagato 1,2 milioni di dollari per episodio, arrivando a 7,2 milioni complessivi per l'intera stagione.

Subito dopo la fine della serie, Dinklage ha ammesso quanto sia stato difficile per lui abbandonare Il Trono di Spade. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!