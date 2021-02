Peter Dinklage doppiatore e produttore del nuovo film d'animazione This Was Our Pact

L'attore di Game of Thrones Peter Dinklage ha scelto il suo prossimo progetto: sarà produttore e doppiatore del nuovo film d'animazione This Was Our Pact.

Dopo aver prestato la propria voce a franchise d'animazione come I Croods, Angry Birds e l'Era Glaciale, Peter Dinklage aggiungerà un altro film animato ai suoi progetti lavorativi futuri: l'attore quattro volte vincitore di un Emmy Award si dedicherà alla produzione e al doppiaggio di This Was Our Pact, adattamento dell'omonima graphic novel scritta e disegnata da Ryan Andrews.

Estuary Films, la società di produzione di Dinklage, e gli animatori di Duncan Studio porteranno sullo schermo la "magica avventura di Ben e dei suoi compagni di classe, che la notte del festival dell'equinozio d'autunno stringeranno un patto per cercare di scoprire la verità sulla leggenda delle lanterne galleggianti che si trasformano in stelle della Via Lattea".

Ovviamente, una storia del genere non potrà farsi mancare incredibili paesaggi e mitiche creature, come il "misterioso e carismatico orso" interpretato da Dinklage.

"Sono entusiasta di essere parte del team che adatterà ‘This Was Our Pact’ in un film d'animazione. Ryan Andrew ha creato un vero gioiellino con il suo racconto di formazione che trasporta il lettore in un viaggio attraverso un bellissimo e misterioso mondo. Fin dal primo momento in cui ho conosciuto i ragazzi, le gioie e i dolori della loro amicizia, ho voluto che questa trionfasse pagina dopo pagina. È un piacere poter collaborare cin Ken Duncan e il talentuoso team dei Duncan Studio e di Estuary Film per dar vita a questa storia" ha affermato lo sceneggiatore del progetto Will Collins.

“’This Was Our Pact’ i è un racconto fantastico pieno di svolte e colpi di scena, ma al suo cuore troviamo le relazioni tra i personaggi e la loro amicizia. Siamo elettrizzati all'idea du poter catturare le qualità uniche di questo libro nello stile visivo come nello storytelling, è davvero affascinante e accattivante. Con Will Collins come sceneggiatore, sappiamo che questo film incontrerà le aspettative dei fan della graphic novel, e aiuterà la magnifica opera di Ryan Andrews a raggiungere un nuovo pubblico" ha dichiarato poi l'animatore Ken Duncan.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti sul progetto.