Peter Dinklage compositore tormentato nel primo trailer di She Came to Me

Peter Dinklage è il compositore Steven Lauddem in She Came to Me, nuova commedia romantica scritta e diretta da Rebecca Miller che racconta il tormentato percorso verso la fine di un blocco creativo: il trailer preannuncia un film tanto romantico quanto ricco di ironia.

Lauddem è sposato con Patricia, interpretata da Anne Hathaway, che un giorno lo spinge a uscire fuori di casa nel tentativo di trovare ispirazione mentre incalza una scadenza importante. Ispirazione che viene trovata proprio grazie a Katrina, con la quale il compositore tradisce la moglie. Una storia ricca di colpi di scena, amore, tradimento. Proprio Anne Hathway ha dichiarato il suo amore per ogni tipo di film, sottolineando il suo impegno in questa nuova commedia.

She Came to Me gira intorno al blocco creativo, un tema molto caro alla regista che ha vissuto in prima persona questo momento difficile: "Io stessa sono stata totalmente bloccata per circa un anno, e la sensazione era claustrofobica, una sorta di panico esistenziale - racconta Rebecca Miller a Entertainment Weekly - Mi sono offerta volontaria in un centro di accoglienza per donne in Irlanda e questa esperienza mi ha sbloccato".

Peter Dinklage interpreta un compositore che, alle porte di una scadenza molto importante per la sua carriera, si trova esasperato e senza ispirazione, un aspetto che Miller ha voluto che fosse più autentico possibile: "Spero che i compositori possano guardare il film e immedesimasi", ha sottolineato la regista.

Oltre a She Came to Me, Dinklage è impegnato nel remake del cult Troma.