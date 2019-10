Peter Capaldi senza folta chioma per il ruolo in The Suicide Squad. Foto

Nel mentre della produzione di The Suicide Squad, iniziata ormai da giorni, continuano ad uscire novità e dettagli sui protagonisti del cinecomic scritto e diretto da James Gunn (Guardiani della Galassia), e dopo le curiosità sui personaggi di Idris Elba e Michael Rooker, arriva oggi una foto dal set con Peter Capaldi.

Ormai è uno dei pochi personaggi del film di cui non conosciamo davvero nulla, se non che indosserà delle protesi e che l'attore, per la parte, si è dovuto tagliere la sua folta e nota chioma brizzolata, come poi vediamo nell'immagine in calce alla notizia, condivisa via social dalla collega Mayling Ng, anche lei nel cast del progetto. Questo potrebbe indicare che i due lavoreranno a stretto contatto o che i loro personaggi saranno in qualche modo uniti.



Guardando al ruolo di Mayling NG, che sappiamo essere Mongal, e guardando anche al look rasato di Capaldi, verrebbe da pensare che l'interprete inglese potrebbe vestire i panni o del padre di lei, Mongul I, oppure il fratello Mongul II. E questo ci porta a un'altra riflessione, visto che sia Mongal che Mongul sono dei villain dell'Universo DC e dei veri e propri tiranni. Quindi i due potrebbero essere i grandi nemici del film.



The Suicide Squad è atteso nelle sale il 6 agosto 2021.