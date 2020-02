Peter and Wendy: Joaquin Phoenix sarà Capitan Uncino?

Secondo quanto riportano alcuni organi di stampa americani, Joaquin Phoenix potrebbe essere in lizza per interpretare Capitan Uncino nel nuovo reboot live action della Disney, Peter and Wendy. Pare che Disney voglia la star di Joker per vestire i panni del malvagio bucaniere nel prossimo film, che verrà diretto da David Lowery.

Al momento si tratta soltanto di voci - che non hanno ancora trovato alcuna conferma - così come in passato le indiscrezioni sulla scelta di Margot Robbie nel ruolo di Campanellino.

Questa nuova versione di Capitan Uncino viene descritta come 'uno spadaccino sfrenato, drammatico e minaccioso, in cerca di vendetta su Peter Pan che gli ha tagliato la mano e l'ha data in pasto al coccodrillo. Quando Uncino prende in ostaggio i fratelli di Wendy, John e Michael, li usa come esca per attirare Peter Pan.



Joaquin Phoenix da sempre è piuttosto restio a partecipare a grandi produzioni quindi anche per questo motivo la notizia va presa con le pinze, in attesa di conferme più probanti.

Peter and Wendy dovrebbe iniziare la produzione nel mese di aprile.

Joaquin Phoenix nell'ultimo anno è stato acclamato da critica e pubblico per il ruolo di Arthur Fleck/Joker nel film Joker di Todd Phillips. Joker ha ottenuto 11 nomination ai premi Oscar e sarà tra i titoli in prima fila alla prossima edizione degli Academy Awards. Su Everyeye trovate la recensione di Joker.