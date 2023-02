Pete Docter si confida sul passato, sul presente e sul futuro della Pixar

Pete Docter, vincitore del Premio Oscar per Up, Inside Out e Soul - a cui si aggiungono tre Golden Globe, tre BAFTA e un premio sl Festival di Venezia, - riceverà nel 2023 il Winsor McKay Award all'Annies, presentato a Los Angeles in occasione dell'International Animated Film Association.

"Tutto ciò è incredibile" ha dichiarato Docter, "non avevo la più pallida idea di ricevere un premio simile. Quando guardo l'elenco dei vincitori passati del premio non posso fare a meno di stupirmi".

Docter ha iniziato a lavorare alla Pixar a 21 anni, il giorno dopo essersi laureato al CalArts; dopodiché, ha lavorato per Toy Story - Il mondo dei giocattoli, Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa, Monters & Co., WALL•E e tantissime altre pellicole entrate nell'immaginario collettivo, tra cui le versioni localizzate dei capolavori di Miyazaki.

Ora è direttore creativo della Pixar, pronto a guidare una nuova schiera di narratori; di conseguenza, è probabile che non avrà il tempo di girare un altro film – in un'altra occasione, Pete Doctor di Soul ha dichiarato che ora il suo ruolo è un altro. "Quello che ho imparato finora" continua, "è che ho bisogno di fare qualcosa, altrimenti impazzisco. Che si tratti di un film, un fumetto o qualsiasi altra cosa, ho bisogno di mettermi in gioco. Perché, davvero, il lavoro attuale mi aiuta a focalizzare le visioni di altre persone, il che non è proprio la stessa cosa. Comunque, non voglio prevaricarli. Preferisco abbiano la possibilità di esprimere quello che vogliono. Vedremo cosa accadrà!" Già il suo mandato ha portato alla creazione di Luca, Onward - Oltre la magia e Red.

Tuttavia, in questi ultimi anni non è certo rimasto con le mani in mano: basti pensare al libro in due volumi sull'animatore Disney, a quello su Miyazaki e a Don Perry, il prossimo progetto incentrato sui registi della celebre multinazionale statunitense. Così commenta il progetto: "Se ti chiedono: 'Chi ha diretto Biancaneve?', 'Chi ha diretto Cenerentola?' Tutti i film in cui siamo cresciuti, insomma. Be', nessuno ha mai sentito parlare di questi registi. Conosciamo i Nine Old Men, conosciamo Walt, ma non queste persone, responsabili di tutto ciò che appariva sullo schermo. Insomma, sarà la storia di come Walt utilizzava quelle persone per 'prolungare' le sue braccia".

E già si intravede il futuro della Pixar: basti pensare a Inside Out 2 (che "amplierà la portata delle emozioni") o Toy Story 5 (con "molte cose interessanti mai viste prima") o Elio, storia in arrivo il 1° marzo 2024 su un ragazzo scambiato dagli alieni per un ambasciatore della Terra. Al riguardo, ecco la prima immagine del nuovo film Pixar Elio!