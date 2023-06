Pete Davidson, la star di The Suicide Squad e Dumb Money entra in rehab

Il comico Pete Davidson è entrato in rehab, in una struttura della Pennsylvania, per essere aiutato con le proprie problematiche legate al disturbo borderline di personalità e il disturbo da stress post-traumatico. Davidson, in base a quanto riporta il tabloid, si recherebbe regolarmente in rehab per prendersi una pausa mentale.

Con una carriera divisa tra la tv e il cinema, Pete Davidson è consapevole di essere ingaggiato per 'ruoli idioti'. Nel cast del Saturday Night Live da quando aveva 21 anni, Pete Davidson non ha mai nascosto i propri problemi di salute:"All'improvviso sei in questo zeitgeist e non ha nulla a che fare con il lavoro. Ed è una sensazione di merda. Sono diventato famoso prima che ci fosse il lavoro ma lavoravo sempre. Mi va bene lo scherzo. Capisco le battute a tarda notte. Quando il tuo show ti prende in giro... Sto seduto a guardare l'apertura, umorismo politico e attualità [...] Poi devi uscire e fare uno sketch e colpire nel segno e lo show si è appena preso gioco di te. Allora, perché rideranno di te? Pensi che si sono accaniti su di te davanti a tutti... E tu dici 'Sono un fottuto perdente, amico'".



Pete Davidson aggiunse:"Sono queste le persone con cui sono stato per quasi un decennio. Sono cresciuto di fronte a queste persone. Mi hanno osservato nei momenti più difficili della mia vita e sono stati lì per me. E nessuno mi ha mai mostrato più libertà e grazia di Lorne Michaels. Devo la vita a quel tipo ma è stato dannatamente confuso perché la natura dell'intrattenimento è la natura di questo business. È stato davvero difficile, ti senti piccolo e super insicuro".

Qualche giorno fa Pete Davidson è stato accusato di guida spericolata per essersi schiantato contro una casa di Beverly Hills.