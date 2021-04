Pete Davidson sarà Joey Ramone nel biopic Netflix sulla leggendaria rockstar

Joey Ramone ha un nuovo volto: nel biopic in arrivo su Netflix, intitolato I Slept With Joey Ramone e basato proprio sulla vita e la carriera del leggendario leader dei Ramones, infatti, la voce di pezzi immortali come I Wanna be Sedated, Blitzkrieg Bop e Sheena is a Punk Rocker sarà interpretata da Pete Davidson.

Famoso principalmente per la sua partecipazione al Saturday Night Live, Davidon è già stato visto in altre occasioni sul grande schermo: il curriculum cinematografico del comico statunitense conta infatti film come Jesus Rolls e Il Re di Staten Island, mentre a breve lo ritroveremo nell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn.

Il nostro ha inoltre una certa dimestichezza con i biopic sulle rockstar: il nome di Davidson figura infatti nel cast di The Dirt: Motley Crue, il film del 2019 sulla storia della band di Dr. Feelgood. Per I Slept With Joey Ramone Netflix lavorerà sulla base dell'omonimo libro scritto da Mickey Leigh: lo stesso Leigh farà da produttore esecutivo del film, in collaborazione proprio con Pete Davidson, Rory Rosegarten e David Spiegelman.

Quali sono le vostre aspettative per questo film? Vi attira l'idea di un biopic sul leader dei Ramones? Pete Davidson vi sembra la scelta giusta per impersonarlo? Fateci sapere nei commenti le vostre impressioni!