Pete Davidson è consapevole di essere ingaggiato 'solo per ruoli da idiota'

Negli anni Pete Davidson è diventato uno dei volti di punta del Saturday Night Live, dove metteva in scena dei personaggi ben precisi, spesso molto deprecabili e ignoranti. Negli ultimi tempi lo abbiamo visto parecchio anche al cinema, sia in film come Il Re di Staten Island diretto dall'amico Judd Apatow sia in The Suicide Squad di James Gunn.

Davidson ha parlato apertamente della sua infanzia difficile e non ha mai evitato di prendersi in giro. Tuttavia, il comico ha rivelato a Kevin Hart su Hart to Heart che questo non significa che non abbia fatto un lavoro dignitoso nel corso degli anni. Tuttavia, molti dei ruoli che gli sono stati offerti ultimamente lo hanno dipinto come un personaggio (a dir poco) particolare:

"È bello essere autoironici. Mi piace, è la mia caratteristica. Ma ora mi trovo in un momento in cui faccio altri show, e tu arrivi e hanno scritto qualcosa per te, e tutti i dialoghi sono del tipo: "Sono un grande idiota del cazzo! Ehi, fumiamoci una canna! Oh, sì! Ogni battuta è del tipo: "Beh, mi conoscete, sono un grande idiota del cazzo!".

In un contesto professionale, Davidson vorrebbe che la gente si renda conto che ha "fatto un sacco di cose" e che non è solo "un grande fottuto idiota", ha detto. Davidson ha diversi progetti in cantiere, quindi forse nei ruoli futuri vedremo più l'equilibrio che sta cercando di trovare tra sicurezza e umiltà, piuttosto che la semplice gratificazione da comico.

Sto cercando di trovare un sano equilibrio tra: "Oh, che bello, è sicuro di sé e non, tipo, che schifo", sai, ma ha ancora una sorta di umiltà. Perché penso che sarò sempre umile e autoironico, ma non voglio che la gente pensi che sono un fottuto idiota".

Pete Davidson sarà il co-protagonista del mystery horror Bodies Bodies Bodies della A24, che arriverà nelle sale il 5 agosto, e ha concluso la produzione di Meet Cute di Kaley Cuoco, una commedia romantica di prossima uscita.

Nell'attesa di rimandiamo alla recensione di The Suicide Squad, che lo vedeva nel cast; ha fatto scalpore invece la sua relazione con Kim Kardashian.