Pete Davidson potrebbe comparire con un cameo in The Suicide Squad

Dopo aver perso la pazienza con un gruppo di studenti dell'università della Florida ed esser stato fotografato in compagnia della sua nuova fiamma, l'attrice Margaret Qualley, il comico Pete Davidson conferma di vivere un periodo particolarmente intenso perché potrebbe entrare a far parte del cast - in un cameo - di The Suicide Squad.

Secondo quanto riporta Deadline, Pete Davidson potrebbe apparire nel film di James Gunn, del quale farà ufficialmente parte anche il 'Doctor Who' Peter Capaldi. Per il momento nulla è stato ancora ufficializzato né tantomeno è stato reso noto quale ruolo interpreterà eventualmente Davidson.

Il sequel del film del 2016 vedrà il ritorno di parte del cast precedente con Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Viola Davis in quelli di Amanda Waller, Jai Courtney nel ruolo di Capitan Boomerang e Joel Kinnaman in quello di Rick Flag.



Tra le new entry ufficializzate ci sono David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee e soprattutto un trio d'eccezione composto da Nathan Fillion, Taika Waititi e Idris Elba.

James Gunn ha fatto sapere pochi giorni fa che arriveranno delle novità in breve tempo sul film, sequel di un titolo molto contestato dai fan negli anni scorsi, diretto da David Ayer e con Jared Leto nei panni del Joker.

James Gunn ha parlato anche delle influenze musicali per il film; come ben sappiamo il regista non è nuovo ad avvalersi dell'ispirazione musicale, visti i risultati con Guardiani della Galassia nei primi due volumi del franchise, entrambi diretti proprio da James Gunn.