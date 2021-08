Pet Sematary, partite le riprese del nuovo film: Henry Thomas di Hill House nel cast

Dopo le indiscrezioni sul fatto che il nuovo film di Pet Sematary potrebbe essere un prequel, la pellicola ha accolto nel cast due interessanti new entry: Henry Thomas (Hills House) e Samantha Mathis (Billions) in occasione dell'inizio delle riprese.

I due attori si uniscono ai già confermati Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Natalie Alyn Lind, Isabella Star LeBlanc e Pam Grier. Stando a Deadline, la produzione è partita la scorsa settimana per la regia dell'esordiente Lindsey Beer. Ricordiamo che il film verrà distribuito esclusivamente in streaming tramite Paramount+, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Le voci riguardanti la possibilità che il nuovo capitolo potrebbe essere un prequel sono nate in seguito al casting di Jackson White, giovane attore che nel film vestirà i panni di Jud Crandall. Per chi non lo sapesse, infatti, è l'uomo anziano che fa amicizia con la famiglia Creed dopo il trasferimento a a Ludlow, nel Maine. Si presenta come un esperto di storia locale e fa conoscere ai nuovi arrivati l'esistenza del cimitero degli animali domestici creato dai bambini nel bosco dietro la loro casa, ed è stato interpretato da Fred Gwynne nel 1989 e da John Lithgow nel 2019.

Intanto, per altri approfondimenti, vi lasciamo al confronto tra il Pet Sematary originali e il remake.