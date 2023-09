Pet Sematary, la storia prequel di Stephen King continuerà con nuovi sequel?

Stephen King ha svelato la sua opinione su Pet Sematary-Bloodline. La pellicola tratta dal romanzo del maestro dell’horror debutterà il 7 ottobre su Paramount+, e la regista ha ipotizzato altri film della saga.

Lindsey Anderson Beer, regista del film, desidera addentrarsi ancora di più all’interno del racconto di King, dichiarando a SFX Magazine: “Si potrebbero fare tantissimi film all'interno dell'universo di Pet Sematary che scavino all’interno del racconto e mostrino sempre di più cos'è e da dove viene questo male, ma di certo ho in testa molte versioni di una storia delle origini molto estesa”.

“Altri film in questo mondo sarebbero qualcosa che sarei ulteriormente interessata a esplorare. È stato sicuramente un equilibrio difficile da raggiungere, perché non volevo svelare tutto. Ho anche l'impressione che, se spieghi troppo, diventa quasi più confuso, ma ho cercato di spiegare abbastanza da far sembrare il tutto intrigante e soddisfacente di per sé, ma che facesse nascere altre domande" ha continuato poi la regista.

L’opera è in sostanza un prequel del film del 2019, ed esplorerà ulteriormente la storia di Timmy Baterman: “È una parte così interessante della tradizione, perché il libro implica sostanzialmente che Jud abbia interagito con il male e con Timmy all'inizio della sua vita e che il male lo abbia preso di mira da adulto, ma questo non lo scopriamo mai nel film. Sembra quindi un tassello mancante così importante nella mitologia che sono davvero felice che abbiano scelto di concentrarsi su questo aspetto.”

Sembra quindi che il romanzo di Stephen King abbia una tale profondità da poter essere esplorato in più pellicole secondo Anderson-Beer, e qui potete trovare il trailer di Pet Sematary-Bloodline.