Pet Sematary: i registi parlano della terrificante versione di Zelda che vedremo nel film

Pet Sematary è il remake della pellicola che, diversi anni fa, venne girata per presentare al pubblico un adattamento televisivo del romanzo horror di Stephen King. Zelda era un personaggio terrificante già all'epoca.

Nella storia originale Zelda è una ragazzina di 10 anni, malata terminale che, nel primo film venne interpretata da un attore di 21, uomo. Questa volta l'attrice sarà una ragazzina e la parte è decisamente inquietante perché, come spiegano i registi, il personaggio è malato, è giovane e i risvolti che un tipo di situazione simile ha sulla psiche dei familiari sono a dir poco pesanti.

Ancor più se si hanno solo 8 anni (la protagonista è la sorellina minore di Zelda), e si è costretti a dover entrare tutti i giorni nella stanza della sorella malata a portarle i pasti. Ecco le parole dei registi sul personaggio della ragazzina malata:

"Ci siamo chiesti: come possiamo portare in modo efficace Zelda sullo schermo?" Nell'originale era spaventosissima, in modo straordinario; ma se si pensa alla realtà della situazione di Zelda, a cosa un evento del genere potrebbe fare a una famiglia che convive con una ragazzina buttata in una stanza da letto tutto il giorno, che ha anche una sorella minore terrorizzata dalla malattia debilitante di sua sorella, già di per sé, se ci fate bene caso, è un fatto terrificante. E noi volevamo che fosse chiaro questo aspetto della questione."

Pet Sematary arriva al cinema in USA il 5 aprile 2019.