Pet Sematary: i registi non sono molto felici degli spoiler del marketing

In seguito alla diffusione del terrificante trailer finale del nuovo adattamento cinematografico di Cimitero Vivente, Pet Sematary, i registi Dennis Widmyer e Kevin Kölsch hanno svelato di non apprezzare particolarmente il marketing del film.

In particolare, i trailer hanno mostrato uno dei punti cruciali della storia, una cosa che i due filmaker - hanno confermato in una nuova intervista - avrebbero evitato di includere. Nonostante ciò, il duo difende, comunque, il lavoro del reparto marketing della pellicola.

"Beh, non avremmo mai incluso quello spoiler nei trailer, ma non lavoriamo nel reparto marketing" hanno spiegato i due registi nell'intervista in occasione di Pet Sematary "Ma possiamo dire, a loro vantaggio, che abbiamo testato il nostro film in varie città, come si fanno per svariati progetti di questi studios Hollywoodiani, e dopo l'uscita del trailer, il punteggio è salito vertiginosamente. Non sto dicendo che è stato grazie ai trailer. Diciamo che è stato vantaggioso per il pubblico sapere cosa stavano per andare a guardare rispetto ad una visione 'alla cieca'.".

La pellicola, ispirata al romanzo di Stephen King, uscirà nei prossimi mesi in Italia. I produttori hanno già svelato di star pianificando un potenziale prequel a questo nuovo adattamento cinematografico.