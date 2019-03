Pet Sematary: la regista Mary Lambert voleva realizzare un altro sequel del film del 1989

Dopo le dichiarazioni di Stephen King sulle modifiche apportate al suo romanzo dal nuovo Pet Sematary, la regista del film originale Mary Lambert ha rivelato di aver sempre voluto realizzare un altro sequel del sua versione del 1989.

Come alcuni di voi già sapranno, la regista adattò il romanzo in un film di discreta fortuna la cui sceneggiatura venne scritta da King in persona (che ebbe anche un cameo nella pellicola). Quel film ebbe un sequel, Cimitero Vivente 2, che però non ottenne il successo sperato. In un'intervista con Bloody Disgusting, la Lambert ha spiegato che il film che aveva sempre sognato di fare era in realtà un sequel incentrato su una Ellie adulta, che tornava a Ludlow con il suo nuovo gatto.

"Volevo che fosse un sequel incentrato su su Ellie, ma il copione non è mai stato approvato. Ellie, dopo i fatti del primo film, sarebbe cresciuta a Chicago, e una volta adulta avrebbe deciso di tornare a Ludlow per indagare sulla morte dei suoi genitori. Ovviamente si sarebbe portata dietro il suo nuovo gatto."

La regista ha proseguito: "Avevo un'idea su un gruppo di gatti selvatici che avrebbe scortato Ellie sulla tomba di suo padre. che alla fine la porta a trovare suo padre."

Nonostante non abbia avuto l'opportunità di realizzare il film che aveva originariamente immaginato, la Lambert è comunque soddisfatta da Cimitero Vivente 2. "Adoro quello che abbiamo realizzato. Era un film dal punto di vista di un ragazzo adolescente in contrasto con il punto di vista di suo padre, e sulle scelte sbagliate che venivano prese in base a questo contrasto. Molti film sono basati sulle decisioni sbagliate dei ragazzi adolescenti".

Vi ricordiamo che il remake di Pet Sematary arriverà il 9 maggio. Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, i produttori stanno già pensando alla realizzazione di un prequel.