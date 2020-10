Pet Sematary, la regista Mary Lambert ricorda i rudimentali effetti speciali del 1989

Prima di dirigere Pet Sematary nel 1989, la regista Mary Lambert aveva al suo attivo un solo lungometraggio, ed era nota soprattutto per alcuni videoclip, come Like a prayer di Madonna. Era però affascinata dal libro si Stephen King, e per realizzare gli effetti speciali, in assenza di computer grafica, si è affidata a un team di onesti artigiani.

Mary Lambert è recentemente tornata a parlare di alcune soluzioni originali adottate nel 1989 per far "funzionare" Pet Sematary. Ha ricordato, per esempio, l'inquietante ritratto di Gage Creed.

"Dipinti del genere sono una parte importante della prima ritrattistica americana, perché c'era una alta mortalità tra i bambini. All'epoca non esisteva la fotografia, quindi molti si facevano ritrarre i figli dopo la morte in modo da poterli ricordare. Li ho sempre trovati inquietanti". Per il ritratto, "Marlene Stewart, la mia costumista, ha disegnato il costume che avrebbe indossato Gage alla fine del film. In precedenza, anche Zelda in un flashback indossa quel vestito. [...] Volevo inserire una connessione tra Gage e Zelda in modo subliminale."

Per quanto riguarda la luce negli occhi del gatto "resuscitato", invece, il merito dell'effetto visivo è tutto della natura. "I gatti, a quanto pare, hanno una retina che riflette la luce. Abbiamo piazzato una luce direttamente sopra l'obiettivo della macchina da presa, quindi quando inquadravamo i gatti ottenevamo il riflesso."

Mary Lambert parla di "gatti" al plurale perché ne sono stati utilizzati ben nove ("Sono difficili da addestrare: ne avevamo uno per i salti, uno che ringhiava e uno da coccolare. Nessun gatto è stato maltrattato durante la lavorazione del film"), e ha ricordato che in tutte le scene in cui Gage è insanguinato sono stati utilizzati dei bambolotti al posto del piccolo Miko Hughes. "Aveva due anni e mezzo, non volevamo traumatizzarlo."

Di Pet Sematary è stato girato anche un remake nel 2019: dai un'occhiata al trailer del film e alla nostra recensione.