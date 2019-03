Pet Sematary: i produttori stanno già pensando ad un film prequel

Nel romanzo originale di Pet Sematary, lo scrittore Stephen King non lascia molto spazio di manovra per un sequel, ma il produttore Lorenzo di Bonaventura ha svelato che il nuovo adattamento, che abbiamo visto in una prima terrificante clip, potrebbe avere un prequel.

Queste le parole di Bonaventura:

"Generalmente non comincio a pensare al sequel di un film finché quel film non diventa un successo per il pubblico, ma più che un sequel penso che, se si farà qualcosa dopo questa opera, allora si farà un prequel. Credo che recuperando il libro dopo aver visto il nostro film, ci si accorge che abbiamo lasciato fuori molte delle cose che accadono in quella città prima che si trasferisca la famiglia Creed. Penso proprio che da quel materiale possa venir fuori un film altrettanto interessante."

Bonaventura ha concluso: "Del resto si attingerebbe comunque al materiale di partenza, al romanzo originale."

In effetti, la città di Ludlow è ricca di racconti e storie inquietanti, che anche se nel romanzo per lo più ci vengono raccontati attraverso il personaggio di Jud Crandall, interpretato da John Lithgow nel nuovo film, potrebbero comunque fornire degli ottimi spunti per un film ambientato nel passato: da Timmy Batterman al bue sepolto, passando per il cane dello stesso Jud fino al misterioso Wendigo in agguato nei boschi, King ha creato una mitologia ben definita che potrebbe valere la pena continuare ad esplorare.

Naturalmente tutto dipenderà dalla performance commerciale di Pet Sematary. Il film, vi ricordiamo, arriverà in Italia dal prossimo 9 maggio: nell'attesa, vi lasciamo alla seconda clip ufficiale dell'inquietante produzione Paramount Pictures.