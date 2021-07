Pet Sematary, Pam Grier si aggiunge al cast del film prequel

Le riprese del film prequel senza titolo di Pet Sematary inizieranno il prossimo mese e sul set ci sarà anche l’ultima aggiunta al cast: Pam Grier, la star del film del 1997 di Quentin Tarantino intitolato Jackie Brown.

Il ruolo di Grier nel film non è ancora stato resto noto, la pellicola segnerà il debutto alla regia di Lindsey Beer, che in precedenza ha scritto la sceneggiatura del film di Netflix Sierra Burgess Is a Loser e ha creato la serie TV Netflix The Magic Order. La sceneggiatura sarà firmata da Jeff Buhler, che ha anche scritto l'adattamento di Pet Sematary del 2019.

Il romanzo originale di Stephen King è stato adattato per la prima volta in un film nel 1989, che si è guadagnato un sequel. Questo prequel in arrivo invece si svolgerà prima del film del 2019 e sarà un'esclusiva di Paramount+.



Il film servirà da storia di origine al romanzo di King su una famiglia che scopre un cimitero piuttosto inquietante nei boschi dietro la loro casa.



Nel romanzo originale e in entrambi gli adattamenti live-action, la storia è incentrata su una famiglia che si trasferisce nel Maine rurale e lotta per adattarsi alla loro nuova comunità. Quando il loro gatto di famiglia muore, lo seppelliscono nel vicino "Pet Sematary", solo perché il gatto torni in vita. Dopo la morte del loro bambino, il padre seppellisce il defunto nel Pet Sematary, innescando un'orribile resurrezione.



Nel cast del nuovo film ci sono anche Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Natalie Alyn Lind e Isabella Star LeBlanc.



Vi lasciamo con la nostra recensione del film Pet Sematary e il nostro confronto tra il film originale e il remake di Pet Sematary.