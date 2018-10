Pet Sematary: nuovo poster internazionale per l'horror tratto dal libro di Stephen King

Potete trovare il poster in calce alla notizia. Basato sul libro di Stephen King , il film segue il Dr. Louis Creed , che, dopo essersi trasferito con la moglie Rachel e i loro due bambini da Boston nel Maine rurale, scopre un misterioso terreno di sepoltura nascosto nel profondo dei boschi vicino alla nuova casa della famiglia. Quando la tragedia li colpisce, Louis si rivolge al suo strano vicino, Jud Crandall, scatenando una pericolosa reazione a catena che rilascia un male insondabile con terribili conseguenze.

In seguito al primo trailer ufficiale rilasciato ieri, Paramount Pictures ha pubblicato un nuovo poster internazionale per Pet Sematary , nuovo adattamento cinematografico del famoso romanzo horror.

