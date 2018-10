Pet Sematary, 'la morte a volte è preferibile' nel primo teaser poster ufficiale

La Paramount Pictures ha rilasciato quest'oggi online il primo teaser poster ufficiale dell'atteso Pet Sematary, nuovo adattamento cinematografico tratto dall'omonimo romanzo di culto firmato dal grande Stephen King e pubblicato nel 1983 diretto dal duo registico Kevin Kolsch e Dennis Widmyer.Pet Sematary

Questa la sinossi ufficiale del film: ""Basato sul romanzo horror di Stephen King, Cimitero Vinvete segue il Dr. Louis Creed , che, dopo essersi trasferito con la moglie Rachel e i loro due bambini da Boston nel Maine rurale, scopre un misterioso terreno di sepoltura nascosto nel profondo dei boschi vicino alla nuova casa della famiglia. Quando la tragedia li colpisce, Louis si rivolge al suo strano vicino, Jud Crandall, scatenando una pericolosa reazione a catena che rilascia un male insondabile con terribili conseguenze."



Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha dichiarato giorni fa a Entertainment Weekly: "Una delle cose che ci hanno spinto a lavorare su una nuova versione è l'attuale comprensione che abbiamo della vita e della morte. Uno dei temi più interessanti del libro e del film originale è questo: "Fino a dove ti spingeresti per rivedere qualcuno? E soprattutto: riesci oppure no a scrollarti di dosso le cose che ti spaventano?"



Pet Sematary vede nel cast Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Jeté Laurence e Hugo e Lucas Lavoine, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 5 aprile 2019.